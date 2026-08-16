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16 августа, 21:22

Город

Сквер фармацевтики с садом появится в ОЭЗ "Технополис Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" началось строительство нового общественного пространства – сквера фармацевтики, который объединит зоны для активного и спокойного отдыха. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В центре сквера разместится сад в образе Чаши Петри, отсылающий к резидентам ОЭЗ, занятым в фармацевтике и биотехнологиях. Рядом обустроят декоративный водоем, у которого можно будет отдохнуть. Также установят арт-объект "Кольцо" со встроенными LED-экранами. Для озеленения выберут сосны, ели, рябины и красные клены, а также кустарники – сирень, гортензии, барбарис, можжевельник и шалфей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что по поручению Сергея Собянина на промышленных площадках формируется современная экосистема.

Сейчас в ОЭЗ работают фитнес-центры и тренажерные залы, которые ежедневно посещают более 1 тысячи человек. Также проводятся занятия по зумбе, йоге и шахматам. Новый сквер станет еще одной точкой притяжения для сотрудников предприятий и жителей соседних районов.

Ранее мэр столицы рассказывал о завершении комплексного благоустройства дворовой территории в проезде Соломенной Сторожки Тимирязевского района. Работы провели между домами № 8, 10 и 10А по обращению жителей. В ходе благоустройства специалисты отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары, обновили внутридворовые проезды и парковки, установили новые малые архитектурные формы.

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