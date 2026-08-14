Сквер около КЦ "Нева" обновят на севере Москвы

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Сквер возле культурного центра "Нева" в районе Левобережном приведут в порядок в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Территория площадью 5,7 гектара расположена между станциями метро "Беломорская" и "Речной вокзал" и объединяет несколько жилых кварталов. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что сквер является одной из главных точек притяжения местных жителей.

В рамках проекта там обустроят игровые городки со сказочными героями для детей разного возраста. Появятся песочницы, горки, качели и карусели, а также развивающие элементы. Для взрослых установят воркаут-зону с силовыми и кардиотренажерами, оборудуют столы для настольного тенниса и площадку для стритбола со специальным покрытием.

Кроме того, в сквере обновят дорожно-тропиночную сеть и систему освещения, а также выполнят работы по озеленению.

Тем временем на юго-востоке Москвы благоустроят сквер, посвященный памяти Героя Советского Союза летчика Александра Авдеева. В рамках работ специалисты обновят облицовку памятника Авдееву и мемориальные тумбы на аллее.

Кроме того, они сделают зону для занятий спортом с комплексом для воркаута и уличными тренажерами. На детских площадках появятся новые игровые городки.