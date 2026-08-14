Умер актер из сериала "Каменская" Николай Кучиц

Фото: кадр из сериала "Обратная сторона Луны"; режиссер – Александр Котт; производство – Кинослово, продюсерская компания "Среда"

На 74-м году жизни умер актер Николай Кучиц, который известен по сериалам "Каменская", "Однолюбы" и "Праведник". Об этом сообщила труппа "Купаловцы" в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кучиц родился 18 февраля 1953 года. В 1984-м он окончил театральный факультет Белорусского театрально-художественного института (ныне Белорусская государственная академия искусств).

С 2001 по 2020 год он служил в Белорусском государственном академическом театре имени Янки Купалы. За свою карьеру Кучиц снялся в 40 фильмах и сериалах. Одну из последних ролей он исполнил в военной драме Сергея Урсуляка "Праведник".