Сборная России по футболу сыграет с Ираном 29 сентября

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Сборные России и Ирана по футболу встретятся в товарищеском матче 29 сентября. Игра состоится в Казани, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Встреча запланирована на стадионе "Казань Арена". Матч проведут в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. Информация о времени начала игры и старте продаж билетов будет опубликована позднее.

Сборные России и Ирана встречались четыре раза. Последний матч состоятся 10 октября прошлого года в Волгограде и завершился победой российской команды со счетом 2:1.

Ранее РФС запустил программу "РФС. Качество" для контроля качества спортивного инвентаря на профессиональных и любительских соревнованиях. Первым этапом союз начал сертификацию мячей, которые используются в турнирах под его эгидой.

После проведения лабораторных испытаний продукцию распределят по трем категориям: "РФС Старт", "РФС Стандарт" и "РФС Про".