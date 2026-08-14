14 августа, 12:19Спорт
Сборная России по футболу сыграет с Ираном 29 сентября
Фото: 123RF.com/creativestocks
Сборные России и Ирана по футболу встретятся в товарищеском матче 29 сентября. Игра состоится в Казани, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Встреча запланирована на стадионе "Казань Арена". Матч проведут в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. Информация о времени начала игры и старте продаж билетов будет опубликована позднее.
Сборные России и Ирана встречались четыре раза. Последний матч состоятся 10 октября прошлого года в Волгограде и завершился победой российской команды со счетом 2:1.
Ранее РФС запустил программу "РФС. Качество" для контроля качества спортивного инвентаря на профессиональных и любительских соревнованиях. Первым этапом союз начал сертификацию мячей, которые используются в турнирах под его эгидой.
После проведения лабораторных испытаний продукцию распределят по трем категориям: "РФС Старт", "РФС Стандарт" и "РФС Про".
Четвертый тур российского футбольного чемпионата стартует 14 августа