В Норвегии назвали Валиеву символом "худшего в российском спорте"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт резко раскритиковал решение Международного союза конькобежцев (ISU) предоставить российской фигуристке Камиле Валиевой нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NRK.

Салтведт заявил, что Валиева, по его мнению, не соответствует критериям нейтральности, которые выдвигал Международный олимпийский комитет, и назвал сам принцип нейтрального статуса "фарсом".

"Худшее в России и российском спорте за последние годы символизирует именно Валиева. Я не вижу здесь ничего, кроме желания угодить России – великой державе в фигурном катании, в сочетании с желанием получить внимание", – заявил журналист.

Он также отметил, что критерии нейтральности, предложенные МОК, были "очень четкими и очень строгими", и выразил недоумение решением ISU.

В феврале 2022 года после победы российских фигуристов в командном турнире Олимпиады в Пекине церемонию награждения отложили из-за проблем с допинг-пробой Валиевой. Позже Международное агентство допинг-тестирования сообщило о положительном результате на триметазидин.

Валиеву допустили до участия в личном турнире, где она заняла четвертое место. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил, а ее результаты с 25 декабря 2021 года аннулировали.

После этого Международный союз конькобежцев перераспределил результаты командного турнира Олимпиады-2022. Сборная России опустилась на третье место, золото перешло США, серебро – Японии.