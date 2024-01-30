Фигуристам РФ присудили третье место в командном турнире на ОИ-2022

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Международный союз конькобежцев (ISU) присудил российским фигуристам третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Камилы Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.

Кроме того, после аннулирования результатов Валиевой чемпионкой Европы 2022 года стала фигуристка Анна Щербакова. Серебро отойдет россиянке Александре Трусовой, бронза – бельгийке Луне Хендрикс.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Решение CAS приветствовали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Там заявили, что употребление допинговых средств среди детей является непростительным. На фоне произошедшего в организации призвали страны ввести уголовную ответственность по делам о распространении допинга среди детей.

В ISU также положительно оценили решение CAS. В союзе подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.

Отмечалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о распределении медалей после того, как ISU утвердит новый рейтинг соревнований.

Новости мира: CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил