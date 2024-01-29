В WADA поприветствовали решение CAS дисквалифицировать Валиеву за допинг

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) положительно отреагировало на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

"WADA подало это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, и мы считаем, что это решение было достигнуто", – говорится в сообщении.

Вместе с этим представители агентства добавили, что использование допинговых средств несовершеннолетними непростительно. Там заявили, что врачи, тренеры и другие ответственные лица должны понести ответственность за произошедшее в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом.

На фоне произошедшего в WADA призвали правительства стран рассмотреть возможность уголовного наказания по делам об употреблении допинга детьми.

29 января CAS на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

В связи с произошедшим результаты 17-летней фигуристки на соревнованиях с 25 сентября 2021 года были аннулированы. Помимо прочих наград, Валиева лишилась золота, завоеванного в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.



CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил на 4 года