В Госдуме заявили, что в деле Валиевой нужно было "покрасивее врать"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой виновата российская сторона, про нее надо было "покрасивее врать", заявила Sport24 трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

"Не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть промахи и ошибки. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила?" – отметила она.

Как объяснила парламентарий, РФ предоставила недружественным странам шанс показать на ошибки. Теперь необходимо работать, подчеркнула Роднина.

"Давайте будем работать над собой, а не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг", – добавила она.

Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года. При этом результаты были опубликованы только в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Фигуристка потребовала у Спортивного арбитражного суда (CAS) не аннулировать ее результаты, в частности, вернуть золото за победу на чемпионате России 2022 года.

Ранее стало известно, что слушания в Спортивном арбитражном суде по делу Валиевой отложены до 9–10 ноября. После завершения процедуры по предоставлению доказательств комиссия выслушает итоговое представление сторон, а также обсудит и подготовит решение суда.

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