Награждение фигуристов ОКР задерживают из-за допинг-теста одного из спортсменов – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Об этом сообщает Inside the Games.

Отмечается, что тест россиянин сдавал перед Играми. По словам пресс-секретаря МОК Марка Адамса, возникшая правовая ситуация является "новой проблемой", в связи с чем он не может говорить о ней на данном этапе.

Первоначально церемония награждения должна была состояться 8 февраля. Однако ее перенесли на неопределенный срок.

Победу в командном турнире Олимпийских игр российские фигуристы одержали 7 февраля. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). По итогам командного турнира россияне набрали 74 очка. Серебро получили США, а на третьем месте оказалась сборная Японии.