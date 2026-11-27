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Следственное управление СК России по Вологодской области будет ходатайствовать в суде об аресте родителей пятилетней девочки, умершей от истощения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Семья, в которой воспитывались 12 детей, включая 11 несовершеннолетних, состояла на профилактическом учете из-за антисанитарных условий в квартире. 26 ноября стало известно о гибели пятилетней девочки от истощения. Ее семилетнего брата госпитализировали в аналогичном состоянии.

Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и халатности. Родителей задержали. Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, после произошедшей трагедии в Госдуме намерены запросить объяснения у органов опеки. Вопросы у парламентариев также возникли к уполномоченному по правам ребенка в регионе, так как семье не оказали необходимую помощь.

