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Министерство энергетики России контактирует с коллегами из Соединенных Штатов по вопросу поставок дизельного топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что отгрузки топлива состоялись. Он также выразил уверенность в том, что весь объем дизеля найдет покупателей.

Договоренности по поставкам российского дизельного топлива в Соединенные Штаты была достигнута в результате телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина 9 октября. Американский лидер отмечал, что Москва поставит в ноябре 500 тысяч тонн топлива, а затем еще миллион тонн. Новак при этом подчеркнул, что российский внутренний рынок не пострадает от данного решения.

Вскоре Трамп заявлял, что договоренность с Россией о поставках дизельного топлива повлияла на мировой рынок и привела к снижению цен. Позднее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Путину благодарность главы Белого дома за решение об отмене ограничений на экспорт дизтоплива.