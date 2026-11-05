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05 ноября, 14:00

Экономика

Песков не стал говорить о срыве дизельной сделки с США

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о срыве договоренности о поставках дизельного топлива в США, пояснив, что коммерческие детали не подлежат публичному обсуждению.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, означает ли срыв сделки изменение курса танкерами, о котором писала газета Financial Times. Издание утверждало, что два из трех судов с российским дизтопливом, шедших в сторону США, внезапно изменили маршрут.

По словам Пескова, отгрузки уже состоялись. Представитель Кремля уверен, что "весь дизель найдет своих покупателей". При этом он призвал не искать связь между соглашением о дизтопливе и американскими выборами.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США хотят сорвать поставки российского дизтоплива. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин предупредил американские нефтяные компании о штрафах и уголовной ответственности за участие в таких сделках.

При этом по итогам прошедших выборов демократы могут получить 259 мест в палате представителей конгресса США по итогам промежуточных выборов. Республиканцам, по подсчетам журналистов, достанутся 176 кресел. При этом пока у демократов 242 места, у республиканцев – 151. Если прогноз подтвердится, демократы получат наибольшее число мест за более чем 30 лет.

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