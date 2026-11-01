Новак сообщил о появлении российского дизеля в Европе вопреки запрету

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российское дизельное топливо иногда появляется на европейских рынках под другими марками, несмотря на запрет на закупку нефтепродуктов у РФ. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе", – сказал он.

Кроме того, вице-премьер отметил, что запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на исторически низких уровнях.

"Исторически сегодня самые низкие запасы в подземных газовых хранилищах, и как пройдут зиму европейцы – это будет отдельная история", – добавил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что договоренность с Россией о поставках дизельного топлива уже повлияла на мировой рынок и привела к снижению цен. Позднее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность американского лидера за решение об отмене ограничений на экспорт российского дизельного топлива.

