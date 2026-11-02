Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крупный сбой произошел у хостинг-провайдера Beget. В связи с этим сайты российского сегмента интернета столкнулись с проблемами, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Первые трудности были зафиксированы около 03:00. В настоящее время не работают многие ресурсы, размещенные на серверах провайдера. Среди них – порталы администрации Нарьян-Мара, "Честный знак" и еще более 400 сайтов.

В компании подтвердили "крупный инцидент", который затронул "все уровни архитектуры". Причины сбоя не уточняются. В организации добавили, что инженеры уже восстанавливают инфраструктуру в дата-центрах, также идет расследование.

Beget работает с 2007 года. По данным самого провайдера, на его облачных серверах размещены более 450 тысяч сайтов.

Ранее пользователи игровой платформы Steam по всему миру пожаловались на сбои в ее работе. Больше всего жалоб поступило из США. Кроме того, о неполадках заявили пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и других стран. Геймеры указывали на сбои при соединении с сервером и на проблемы со входом в учетную запись.