В ГД заявили, что в ближайшие 15 лет в РФ не будут проводить пенсионную реформу

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Существенных изменений пенсионного возраста в России в ближайшие 15–20 лет не планируется. Об этом News.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам парламентария, действующая реформа еще не завершена: переходный период продлится до 2028 года. После этого никаких существенных сдвигов в части возраста получения пенсии не планируется в ближайшие 15–20 лет. Она добавила, что никто в Госдуме этот вопрос не обсуждает и к нему не возвращается.

Бессараб подчеркнула, что инициатива о повышении возраста молодежи не имеет ничего общего с пенсионной реформой. Обсуждение, по ее словам, направлено на предоставление дополнительных социальных гарантий и льгот людям, которые из-за длительного обучения не успевают воспользоваться мерами поддержки.

Она уточнила, что по классификации Всемирной организации здравоохранения к молодежи относятся лица от 18 до 44 лет, в России – от 14 до 35 лет. В отдельных случаях молодыми специалистами считались лица до 40 лет, затем до 45 лет – при определении критериев по программам "Земский доктор" или "Земский учитель".

По словам депутата, нужно дать возможность людям работать. Закон о молодежной политике предусматривает ряд гарантий и льгот, в том числе ипотечное кредитование. Врачи учатся более восьми лет, и после ординатуры у человека остается мало времени, чтобы воспользоваться льготами. Расширение возрастных рамок – лишь одна из возможностей поддержки, отметила Бессараб.

Ранее председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов уже поддержал увеличение возраста молодежи до 39 лет, так как это дает дополнительные возможности для получения господдержки. Парламентарий указывал, что обсуждения этой темы всегда вызывают в обществе необоснованные опасения по поводу пенсионного возраста.



При этом во ВЦИОМ отмечали, что верхняя граница возраста молодежи в России со временем действительно может вырасти до 40 лет. В частности, за последние 15 лет представления о возрасте молодежи изменились. У россиян появилось много новых возможностей и перспектив.

