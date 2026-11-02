Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 08:27

Общество

Во ВЦИОМ допустили повышение возраста молодежи до 40 лет

Фото: foto.mos.ru

Верхняя граница возраста молодежи в России со временем может вырасти до 40 лет. Такое предположение высказал гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в беседе с РИА Новости.

По его словам, через какое-то время планку могут отодвинуть именно до этого значения. Сейчас молодежью в стране считаются граждане от 14 до 35 лет включительно.

Федоров отметил, что за последние 15 лет представления о возрасте молодежи изменились. У россиян появилось много новых возможностей и перспектив.

"Культура изменилась, медицина резко выросла, люди стали обращать на это больше внимания, стали активно заниматься спортом – все себя в форме держат", – уверен он.

Федоров подчеркнул, что раньше нужно было убеждать людей, что "50 лет – это еще не конец", но сейчас в этом убеждать никого не надо.

Ранее в Общественной палате также заявляли, что предельный возраст россиян, которые относятся к молодежи, нужно увеличить до 40 лет. Там обосновывали это тем, что в стране повысили пенсионный возраст. Кроме того, за последние 100 лет продолжительность жизни пошла резко вверх.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика