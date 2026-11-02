Во ВЦИОМ допустили повышение возраста молодежи до 40 лет

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Верхняя граница возраста молодежи в России со временем может вырасти до 40 лет. Такое предположение высказал гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в беседе с РИА Новости.

По его словам, через какое-то время планку могут отодвинуть именно до этого значения. Сейчас молодежью в стране считаются граждане от 14 до 35 лет включительно.

Федоров отметил, что за последние 15 лет представления о возрасте молодежи изменились. У россиян появилось много новых возможностей и перспектив.

"Культура изменилась, медицина резко выросла, люди стали обращать на это больше внимания, стали активно заниматься спортом – все себя в форме держат", – уверен он.

Федоров подчеркнул, что раньше нужно было убеждать людей, что "50 лет – это еще не конец", но сейчас в этом убеждать никого не надо.

Ранее в Общественной палате также заявляли, что предельный возраст россиян, которые относятся к молодежи, нужно увеличить до 40 лет. Там обосновывали это тем, что в стране повысили пенсионный возраст. Кроме того, за последние 100 лет продолжительность жизни пошла резко вверх.

