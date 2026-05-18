Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 10:26

Общество
Главная / Новости /

"Известия": Татарстан и Мордовия стали самыми "стареющими" регионами России

Названы самые "стареющие" регионы России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самыми "стареющими" регионами России стали Татарстан и Мордовия, сообщает газета "Известия".

Наибольшая доля граждан старше трудоспособного возраста также зафиксирована в Тамбовской, Кировской, Тульской, Курганской областях. Отмечается, что Россия в целом вошла в устойчивый тренд старения трудоспособного населения.

Сопредседатель комиссии по социальной ответственности и корпоративным коммуникациям Ассоциации коммуникационных агентств России Анастасия Горелкина пояснила, что разброс между регионами объясняется в первую очередь миграционными трендами: молодежь активно уезжает в мегаполисы, из-за чего в регионах остаются преимущественно люди старшего возраста, а доля трудоспособного населения сокращается.

Вместе с тем на высокую долю пожилых людей в ряде регионов повлияли низкая рождаемость, высокая смертность среди молодежи, невысокие зарплаты, отсутствие рабочих мест, а также слабая система профессионального образования.

Младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дарина Медведникова добавила, что особо уязвимыми оказались субъекты, расположенные в относительной близости от центров притяжения – крупнейших агломераций страны, поскольку туда проще переехать.

В ряде регионов, например в Татарстане, высокая доля пожилого населения обусловлена развитием системы здравоохранения и популярностью здорового образа жизни.

Тем временем Москва активно поддерживает горожан старшего поколения. Сергей Собянин заявил, что столица вошла в тройку лидеров среди российских регионов по продолжительности жизни. Это стало возможно благодаря прорыву в области здорового и активного долголетия.

"Новости дня": персональная карта здоровья появилась у участников "Московского долголетия"

Читайте также


обществорегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика