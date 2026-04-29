29 апреля, 17:46

Общество

Мурашко назвал позитивное мышление секретом здорового долголетия

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Позитивное мышление и целеустремленность являются принципами здорового долголетия. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По его словам, эти качества помогут россиянам увеличить продолжительность жизни. Он добавил, что главное – всегда иметь жизненную цель и сохранять продуктивность.

Ранее Мурашко предложил пересмотреть подходы к старению и сделать акцент на увеличении продолжительности здоровой жизни. Он обратил внимание, что раньше приоритетом было продление продолжительности жизни и лечение хронических заболеваний, а сейчас – замедление развития болезни или нивелирование этого фактора.

До этого Владимир Путин допустил, что продолжительность жизни можно увеличить до 150 лет, однако этого всегда будет мало. Президент добавил, что сейчас Россия стремится к тому, чтобы этот показатель в стране составил в среднем 80 лет.

Читайте также


Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

