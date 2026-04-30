Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 06:27

Мокрый снег пройдет в Москве 30 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мокрый снег пройдет в Москве 30 апреля, передал Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в столице установится облачная погода. Температура воздуха составит от 5 до 7 градусов тепла.

В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 3 до 8 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны осадки в виде дождя и снега.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что в столице ожидается потепление после первых длинных майских праздников. По его данным, температура воздуха в городе на следующей неделе поднимется до 18–23 градусов. При этом тепло не продержится до второй праздничной волны. В День Победы столбики термометров будут колебаться в пределах 11–15 градусов.

Дождь ожидается в Москве 1 мая

