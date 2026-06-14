Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 16:17

Происшествия

Мирная жительница погибла после атаки дрона ВСУ в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мирная жительница погибла из-за атаки вражеского дрона в Брянской области. Об этом в MAX заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Инцидент произошел в деревне Сагутьево Трубчевского района. Кроме того, в результате атаки украинского БПЛА самолетного типа получили ранения еще двое мужчин.

"Пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь", – написал Ковальчук.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по АЗС в Стародубском районе Брянской области. В результате ранения получили 7 человек, среди них 16-летний подросток. Кроме того, осколками были повреждены пять гражданских автомобилей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила этот удар.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика