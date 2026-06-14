Мирная жительница погибла после атаки дрона ВСУ в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мирная жительница погибла из-за атаки вражеского дрона в Брянской области. Об этом в MAX заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Инцидент произошел в деревне Сагутьево Трубчевского района. Кроме того, в результате атаки украинского БПЛА самолетного типа получили ранения еще двое мужчин.

"Пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь", – написал Ковальчук.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по АЗС в Стародубском районе Брянской области. В результате ранения получили 7 человек, среди них 16-летний подросток. Кроме того, осколками были повреждены пять гражданских автомобилей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила этот удар.

