В Эстонии объявили о бессрочном продлении ограничений работы КПП на границе с РФ

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МВД Эстонии объявило о бессрочном продлении действующих ограничений на пунктах пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на главу ведомства Игоря Таро.

Таким образом, все КПП продолжат работать по 12 часов в сутки – с 07:00 до 19:00. Кроме того, на 12-часовой график перейдут железнодорожные пункты пропуска. Таро пояснил, что изначально ограничения вводили на 3 месяца, чтобы оценить ситуацию на границе. По его словам, ситуация "не улучшилась".

"С большой долей вероятности можно сказать, что в ближайшей перспективе этого улучшения не произойдет, поэтому решение становится бессрочным", – заявил министр.

Ранее стало известно, что пропускной пункт в районе Нарвы не справляется с числом желающих попасть в Россию. В частности, ежедневное число желающих превышает пропускную способность эстонского КПП.

В результате люди вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег. При этом в Таллине на критику людей, которые стоят в многочасовой очереди, отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию.

