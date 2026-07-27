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27 июля, 10:49

Политика

Поток желающих попасть в РФ превысил возможности КПП на границе с Эстонией

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Пропускной пункт в районе Нарвы не справляется с числом желающих попасть в Россию. Об этом РИА Новости сообщил временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.

В частности, ежедневное число желающих превышает пропускную способность эстонского КПП. При этом в Таллине на критику людей, которые стоят в многочасовой очереди, отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию.

С 15 июня погранпункт "Нарва-1", который ранее работал с 07:00 до 23:00, сократил график на 4 часа и стал закрываться в 19:00. В эстонском департаменте полиции и погранохраны объяснили это желанием снизить нагрузку на сотрудников.

В результате желающие попасть в Россию вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег.

Ранее сообщалось, что Эстония может полностью закрыть границы с РФ в случае обострения ситуации в сфере безопасности. В настоящее время границу могут пересекать россияне, у которых есть вид на жительство в Эстонии или других европейских странах, а также те, кто имеет двойное гражданство.

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