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27 июля, 12:29

Политика

Зеленский призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме

Фото: legion-media.com/Chris Emil Janßen

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране предстоит "очень тяжелая зима". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью украинского лидера телеканалу Sky News.

"Никто не может представить, какой она (зима. – Прим. ред.) будет. Может быть тяжело или не настолько. Это будет зависеть от партнеров и от нас", – сказал Зеленский.

Таким образом, он прокомментировал назначение на пост премьер-министра экс-главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого. По словам Зеленского, Украине нужен премьер, который понимает предстоящие вызовы и "сосредоточен на энергетических вопросах".

Ранее глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что украинцам нужно готовиться к наихудшему сценарию предстоящей зимой. В свою очередь, экс-министр энергетики Украины Иван Плачков советовал гражданам приобрести жилье с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить холода.

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