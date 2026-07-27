Путин увеличил численность ВС РФ на 25 тысяч военных

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Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличена на 25 тысяч военнослужащих из-за создания военно-строительных подразделений. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

"Штатная численность ВС РФ установлена в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих", – сказано в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

В июне глава государства установил штатную численность Вооруженных сил РФ в размере 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военных.

Ранее сообщалось, что президент увеличил штатную численность МЧС РФ. Если раньше она составляла 303 107 человек, то теперь – 307 101 человека.