Археологи обнаружили на юге Перу 500-летние картофельные чипсы

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На юге Перу археологи обнаружили 500-летние картофельные чипсы, сохранившиеся со времен Империи инков, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Live Science.

Как пояснили ученые, это не обычный картофель, а чуньо – древний продукт, способный храниться десятилетиями. Его изготавливали в высокогорьях Анд с помощью естественной сублимационной сушки: клубни несколько раз оставляли замерзать в холодные ночи, а днем высушивали на солнце. В результате из картофеля удалялась почти вся влага, он становился легким и мог храниться значительно дольше свежих клубней.

Находку сделали при раскопках Тамбо-Вьехо – административного центра инков в долине Акари. По словам археологов, для них это особенно ценная находка: органические продукты редко переживают несколько столетий.

Производить такой картофель можно было только высоко в Андах, где ночные температуры достаточно низкие для его замораживания. Тамбо-Вьехо расположен гораздо ниже, недалеко от тихоокеанского побережья. Вероятно, готовый чуньо доставляли сюда из гор за сотни километров караванами лам по развитой дорожной сети инков.

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