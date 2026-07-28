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00:28

Экономика

Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире

Фото: depositphotos/bernardbodo

Американская корпорация Apple вновь заняла первое место в мире по рыночной капитализации, обойдя Nvidia. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq.

Вечером 27 июля акции Apple выросли на 1,17% – до 336,91 доллара за бумагу. В то же время акции Nvidia снизились на 4,99% и торговались на уровне 196,51 доллара.

В результате капитализация Apple достигла 4,95 триллиона долларов, а Nvidia – 4,76 триллиона долларов. В пятерку крупнейших компаний мира также входят Alphabet с капитализацией 4 триллиона долларов, Microsoft (2,89 триллиона долларов) и Amazon (2,49 триллиона долларов).

Ранее сообщалось, что Foxconn, основной производственный партнер Apple, столкнулась с нехваткой сотрудников перед началом массового выпуска iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

По данным СМИ, на данный момент компания занята наращиванием персонала, повышением зарплат и созданием бонусов для привлечения работников. Сейчас Foxconn увеличивает объемы выпуска перед ожидаемым осенним стартом продаж.

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