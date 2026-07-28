ТАСС: военкомы в Днепре выстрелили в женщину в ходе мобилизации

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В Днепре сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) применили силу к женщинам, пытавшимся помешать мобилизации мужчины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, одна из женщин получила огнестрельное ранение, другой брызнули в лицо из перцового баллончика, а третьей переехали ногу. Инцидент произошел во время проведения мобилизационных мероприятий.

Женщины пытались воспрепятствовать сотрудникам ТЦК призвать мужчину на военную службу. Подробности о состоянии пострадавших и обстоятельствах происшествия пока не раскрываются.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что порядка 90% мобилизационных мероприятий на Украине проходят с нарушениями. По его словам, часто силовики действуют незаконно на улицах.

Он потребовал от Минобороны Украины ввести запрет на ношение военными балаклав. Также нельзя скрывать знаки различия. Это нужно для дальнейшего установления личности правонарушителей, добавил омбудсмен.