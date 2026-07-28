СК начал проверку после смерти главного тренера баскетбольного "Динамо" Сандлера

Фото: телеграм-канал "ПСО "Динамо"

СК инициировал доследственную проверку по факту гибели мужчины на гидроцикле во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитате по Приморскому краю.

Погибшим оказался президент и главный тренер баскетбольного клуба "Динамо" из Владивостока Эдуард Сандлер.

По данным следствия, ночью 28 июля в районе мыса Бурного он не справился с управлением, наехал на каменную насыпь, после чего гидроцикл опрокинулся на участок отсыпанной грунтовой дороги. Сандлер скончался на месте ЧП от полученных травм.

В настоящее время проверка проводится по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Амурской области 9 человек пострадали из-за ДТП с частным микроавтобусом и припаркованным на обочине грузовиком. Спасатели оказали доврачебную помощь пострадавшим до прибытия медиков. Затем их передали бригадам скорой помощи.

