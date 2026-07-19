Умер экс-футболист "Торпедо" и призер чемпионатов СССР Сергей Агашков

Фото: телеграм-канал "ФК "Торпедо Москва"

Двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР по футболу и бывший игрок ФК "Торпедо" Сергей Агашков скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба в своем телеграм-канале.

Он умер 18 июля, ему было 63 года.

"Футбольный клуб "Торпедо Москва" выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", – сказано в сообщении.

Агашков играл за "Торпедо" с 1987 по 1991 и с 1994 по 1997 год. В 1988 и 1991 годах вместе с этой командой он стал бронзовым призером чемпионата СССР по футболу. В последние годы являлся тренером в академии "Торпедо".