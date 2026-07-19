Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 13:48

Мэр Москвы

Собянин: в усадьбе Останкино началась реставрация дворца-театра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Масштабное восстановление усадьбы Останкино перешло на новый этап. Специалисты приступили к работам во дворце-театре, сообщил Сергей Собянин.

"Останкинский дворец-театр – один из немногих дошедших до нас деревянных дворцов в России, уникальный памятник архитектуры конца XVIII столетия, сохранивший свои подлинные интерьеры", – отметил мэр Москвы.

Он добавил, что это также единственный в стране и один из немногих в Европе театр, где сохранилась историческая театральная машинерия.

Специалисты работают во дворце с уникальными декоративными элементами интерьеров: скульптурами, изразцовыми печами, зеркалами и паркетом.

Также они реставрируют живописный плафон картинной галереи дворца площадью свыше 150 квадратных метров. Он был сделан в 1791 году в темперно-клеевой технике. Мастера будут тщательно его восстанавливать.

Работы во дворце-театре планируют закончить в 2027 году. В прошлом году было отреставрировано восточное крыло Останкинского дворца – Египетский павильон. До конца этого года специалисты закончат работы по западному крылу – Итальянскому павильону.

Ранее стало известно, что на Арбате начали реставрировать городскую усадьбу XIX века, в которой жил и работал художник Валентин Серов. Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Читайте также


мэр Москвыгород

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика