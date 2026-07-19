Собянин: в усадьбе Останкино началась реставрация дворца-театра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Масштабное восстановление усадьбы Останкино перешло на новый этап. Специалисты приступили к работам во дворце-театре, сообщил Сергей Собянин.

"Останкинский дворец-театр – один из немногих дошедших до нас деревянных дворцов в России, уникальный памятник архитектуры конца XVIII столетия, сохранивший свои подлинные интерьеры", – отметил мэр Москвы.

Он добавил, что это также единственный в стране и один из немногих в Европе театр, где сохранилась историческая театральная машинерия.

Специалисты работают во дворце с уникальными декоративными элементами интерьеров: скульптурами, изразцовыми печами, зеркалами и паркетом.

Также они реставрируют живописный плафон картинной галереи дворца площадью свыше 150 квадратных метров. Он был сделан в 1791 году в темперно-клеевой технике. Мастера будут тщательно его восстанавливать.

Работы во дворце-театре планируют закончить в 2027 году. В прошлом году было отреставрировано восточное крыло Останкинского дворца – Египетский павильон. До конца этого года специалисты закончат работы по западному крылу – Итальянскому павильону.

Ранее стало известно, что на Арбате начали реставрировать городскую усадьбу XIX века, в которой жил и работал художник Валентин Серов. Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.