Птенец краснокнижного японского журавля родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

"Насиживание яйца длится примерно 29–30 дней. Затем появляется птенец, покрытый "детским" рыже-коричневым пухом. Он повсюду следует за мамой и папой. Родители кормят его и тщательно оберегают от пристального внимания", – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Птенец вылупился 18 июня. Посетители могут видеть его в вольере "Японский дворик". Кроме семейства журавлей там также живут глазчатые индейки и зеленые павлины.

Для родителей молодого японского журавля, Корейца и Сунагавы, это уже третье совместное потомство. Пол малыша пока не известен, но его можно будет позже определить при помощи анализа крови.

Ранее, в 2025 и 2024 годах у этой пары появилось на свет два птенца, они оказались самцами. Позднее старший птенец, когда он уже подрос, переехал в зоопарк в Гродно. Другой еще живет в отдельном вольере на Старой территории зоопарка.

До этого стало известно, что орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили чибиса с птенцами рядом с водоемом в районе Косино-Ухтомский. Эта птица занесена в Красную книгу Москвы. Отличительные признаки чибиса – черный клюв и длинный хохолок из узких перьев.

