20 июля, 04:56Транспорт
Временные ограничения в аэропорту Домодедово сняты
Фото: depositphotos/Feverpitch
Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что ранее введенные ограничения на прием и отправку воздушных судов были отменены.
Временные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
При этом ограничения сохраняются в столичном аэропорту Внуково. Воздушная гавань осуществляет прием и выпуск самолетов только при согласовании с уполномоченными органами.