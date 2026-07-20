Временные ограничения в аэропорту Домодедово сняты

Фото: depositphotos/Feverpitch

Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что ранее введенные ограничения на прием и отправку воздушных судов были отменены.

Временные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

При этом ограничения сохраняются в столичном аэропорту Внуково. Воздушная гавань осуществляет прием и выпуск самолетов только при согласовании с уполномоченными органами.