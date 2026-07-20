00:55Транспорт
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/dell640
Столичный аэропорт Внуково временно перешел на работу в особом режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Прием и выпуск самолетов осуществляется только при согласовании с уполномоченными органами. Данные меры связаны с введением ограничений на полеты в районе авиагавани.
До этого подобные ограничения были введены в московском аэропорту Домодедово. Воздушная гавань также принимает и отправляет рейсы только после одобрения уполномоченных органов.
Оба эти аэропорта работали с ограничениями и сутками ранее. Однако позже воздушные гавани возвращались к работе в обычном режиме.