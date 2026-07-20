"Мосбилет" выпустил гид по музеям, хранящим память об известных людях

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

"Мосбилет" пригласил горожан и гостей города посетить московские музеи, которые хранят личные вещи и истории своих бывших известных хозяев. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Дом-музей Марины Цветаевой (Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1)

В этом доме поэтесса Марина Цветаева поселилась вместе с семьей в 1914 году. Она сразу полюбила квартиру № 3 – ей понравилась необычная планировка, мансарды, выход на крышу-террасу и то, что там было 8 комнат. Она сочиняла здесь свои произведения и с радостью занималась бытом.

В гости к ней приходили писатели Осип Мандельштам, Илья Эренбург и другие. В дневниках и письмах Цветаева называла эту квартиру "чердачным дворцом". Тем не менее дом стал не только свидетелем счастья, но и темного времени. Цветаева и ее дочери вынуждены были голодать, когда ее муж ушел в армию, а квартира попала под уплотнение.

В настоящее время музей продолжает хранить память о Цветаевой. Гостей ждут экскурсии, лекции и выставки.

Дом-музей В. Л. Пушкина (Старая Басманная улица, дом 36)

В этом здании в 1820-е годы жил родной дядя поэта Александра Пушкина, его первый литературный наставник Василий Львович Пушкин. В его доме часто бывали историк Николай Карамзин, баснописец Иван Дмитриев, литературный критик Петр Вяземский, поэт Антон Дельвиг и сам знаменитый племянник.

Дядя Пушкина вызывал слуг при помощи звонка – до настоящего времени сохранилась его лента. Сейчас в здании воссоздали интерьеры комнат, какими они были в 1820-е. Посетители смогут изучить основную экспозицию, где собраны произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, предметы мебели и убранства, книги.

Дом-музей И. С. Тургенева (улица Остоженка, дом 37/7, строение 1)

В этом доме сам писатель Иван Тургенев не жил, но с 1840 по 1850 год здесь снимала жилье его мать Варвара Петровна. Тургенев иногда приезжал к ней в гости и останавливался в комнате на антресолях.

Именно этот "серый дом с белыми колоннами" стал прототипом усадьбы из рассказа "Муму". На страницах Тургенев увековечил и мать с ее дворовыми. Созданию рассказа предшествовал реальный случай, когда мать писателя распорядилась удалить собачку из дома, а дворник решил ее утопить.

Теперь в доме-музее можно узнать о быте дворянской усадьбы и навестить небольшую бронзовую скульптуру Муму во дворе.

Музей С. А. Есенина (Большой Строченовский переулок, дом 24, строение 2; переулок Чернышевского, дом 4, строение 2)

Писатель Сергей Есенин был официально прописан в Москве в доме по нынешнему Большому Строченовскому переулку. В этом здании жил его отец, который мечтал о карьере сына сельским учителем. Но Есенин-младший отказался поступать в институт, как хотел того отец.

В 1995 году в этом доме открылся музей, а в середине 2010-х годов во флигеле усадьбы Карла Мейра в переулке Чернышевского открылся еще и "Есенин-центр". Здесь писатель бывал вместе с приятелями из Суриковского литературно-музыкального кружка. Музей предлагает гостям мастер-классы, выставки, концертный зал, дворик и кафе.

Мемориальный дом-музей академика С. П. Королева (1-я Останкинская улица, дом 28)

Дом на 1-й Останкинской улице стал подарком от правительства, который конструктор Сергей Королев получил за успешное создание и запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Тогда Останкино было зеленой окраиной Москвы.

Королев прожил здесь свои последние годы. Он очень любил каждую комнату дома и даже имел "раздумную" ступеньку, ведущую на верхний этаж. Он присаживался на нее и долго смотрел в окно в сторону ВДНХ. В этом доме неоднократно бывал первый космонавт Земли Юрий Гагарин и другие легендарные космонавты.

В 1975 году дом конструктора стал музеем. Внутри сохранена обстановка, бывшая при жизни Королева. Тут можно увидеть его личные вещи и документальные фильмы, посетить тематические выставки.

Музей К. Г. Паустовского (Кузьминская улица, дом 8)

Деревянный дом на нынешней Кузьминской улице появился еще в конце XVIII века в качестве дома главного садовника усадьбы "Кузьминки". Уже в начале XX века многие усадьбы начали сдавать для летнего отдыха москвичам, тогда у дома появилось название "Серая дача". В 1986 году здесь открыли музей писателя, на страницах которого часто встречался образ старинного дома.

Ранее жителей и гостей столицы пригласили на экскурсии, концерты и мастер-классы в городские музеи. Например, 24 июля Музей Зеленограда совместно с лодочной станцией "Зеленый берег" проведет экскурсию на лодках по Большому Городскому пруду.

При этом в музее-панораме "Бородинская битва" по субботам и воскресеньям в 15:30 проходит экскурсия "Почерк эпохи". Посетителям покажут выставку автографов 1812 года из коллекции музея.

