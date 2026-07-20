В Москве запустили программу международного продвижения культурных проектов

Фото: пресс-служба Депкульта

Правительство Москвы ежегодно продвигает городские культурные проекты на мировом уровне. Представители российской столицы регулярно участвуют в международных выставках и форумах, бизнес-миссиях и гастролях, кинофестивалях и книжных ярмарках, неделях моды и конференциях разработчиков видеоигр. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, география сотрудничества охватывает десятки государств: от Китая, Бразилии и Индии до Турции, Малайзии и Южно-Африканской Республики.

"Опираясь на накопленный опыт и интерес иностранной аудитории, мы инициировали новую программу – "Культурный экспорт Москвы". Ее задачи – укрепление экспортного потенциала креативной экономики города и продвижение российской культуры за рубежом", – сообщила Сергунина.

По ее словам, в рамках программы уже проводятся первые мероприятия. Например, с 15 по 19 июля эксперты из Китая, Колумбии, Мексики и других государств знакомились с работой ведущих московских театров и музеев, участвовали в серии деловых встреч и обсуждали совместные выставки, гастроли и возможные контракты.

На Российской креативной неделе 17 июля прошла сессия "Расширяя границы: культура Москвы в международном контексте" с участием зарубежных партнеров. Ее посвятили глобальным трендам в индустрии и новым форматам сотрудничества.

Следующий этап намечен на осень этого года. В сентябре столичные драматурги презентуют собственные произведения театральным режиссерам из разных государств, а в октябре московские специалисты побывают на Китайской международной выставке лицензирования в Шанхае.

Международные культурные проекты Москвы

Только за последние три года Агентство креативных индустрий Москвы провело для столичных организаций 26 зарубежных бизнес-миссий. Городские издательства посетили Шанхайскую международную детскую книжную ярмарку – крупнейшую в Азиатско-Тихоокеанском регионе, видеоигровые компании продемонстрировали свои разработки на India Game Developer Conference в Индии и фестивале московских видеоигр в Сан-Паулу. До конца 2026-го запланировано еще пять деловых поездок.

Отечественные дизайнеры – участники Московской недели моды с 2024 года показали коллекции на 21 профильном мероприятии. В их числе Soweto Fashion Week в ЮАР, Indonesia International Modest Fashion Festival в Индонезии, Costa Rica Fashion Week в Коста-Рике.

Все последние годы насыщенной была и гастрольная программа. Так, столичные театры представили балет "Лебединое озеро" в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, спектакль "Чехов в 3D" в Тунисе и постановку "Тартюф" в Турции. В 2025-м Московский государственный академический театр танца "Гжель" выступил в Индонезии, а коллектив "Хор Турецкого" посетил 12 государств с музыкальным проектом "Песни Победы".

Российская столица активно развивает международное партнерство и в киноиндустрии. Этой весной московский кинокластер заключил соглашение с коллегами из Мумбая. Документ подписали на Индийском международном конгрессе кинотуризма India International Film Tourism Conclave. В мае городская делегация приняла участие в отраслевом форуме Rio2C в Рио-де-Жанейро. Эксперты познакомили иностранных коллег с инфраструктурой кинозавода и кинопарка "Москино", провели серию бизнес-встреч.

Ранее Сергунина объявила о начале приема заявок на участие в пятом сезоне арт-проекта "Контуры культуры". Художники из России могут представить до трех эскизов на тему новой цифровой реальности до 16 августа.

Конкурсанты могут использовать элементы видеоигр, анимации, архитектуры и 3D-моделирования. Работы победителей украсят Московский кластер видеоигр и анимации, а также будущий кластер медиатехнологий.