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20 июля, 21:16

Шоу-бизнес

Прокуратура обжаловала условный срок блогера Митрошиной

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Прокуратура обжаловала приговор в виде трех лет лишения свободы условно блогеру Александре Митрошиной. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Михаил Юсупов.

При этом, по его словам, защита девушки также обжаловала решение суда.

Блогера задержали в 2025 году по делу о легализации более 127 миллионов рублей, полученных от услуг в сфере допобразования. В ходе расследования выяснилось, что она частично легализовала средства через упрощенную систему налогообложения, приобретя недвижимость в Москве.

Свою вину Митрошина признала, но позже с предъявленным обвинением согласилась лишь частично. Ее поместили под домашний арест с запретом на использование интернета и других средств связи.

Защита блогера ходатайствовала о замене меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Аргументировалось это тем, что это препятствует ее профессиональной деятельности и своевременной уплате налогов, однако суд не удовлетворил просьбу адвокатов.

В июне 2026 года гособвинение попросило приговорить Митрошину к 3 годам лишения свободы. В результате ей назначили 3 года лишения свободы условно, штраф в 900 тысяч рублей и конфискацию в доход государства 115 миллионов рублей.

Адвокат Трунов назвал условный приговор Митрошиной слабеньким

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