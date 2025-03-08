Блогеру Митрошиной предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В ходе проведения следственных действий блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она полностью признала вину, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

В понедельник, 10 марта, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

Девушку задержали на Кубани 7 марта по подозрению в отмывании денег. По данным следователей, она приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Часть средств она легализовала, купив недвижимость в Москве.

Как рассказали в прокуратуре, блогер применяла упрощенную схему налогообложения, а доход получала от оказания образовательных услуг детям и взрослым. Поступление средств от предпринимательской деятельности она организовала напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП.

Митрошину объявляли в розыск, поскольку она скрывалась от органов следствия. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.