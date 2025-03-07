Блогеру Митрошиной грозит до 7 лет тюрьмы по делу об отмывании денег

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Саша Митрошина. Она же Матерь Бложья

Блогеру Александре Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей по делу об отмывании денег. Это следует из нормы статьи УК РФ, в рамках которой она была задержана, передает ТАСС.

Девушку задержали на территории Краснодарского края 7 марта. В отношении нее было возбуждено дело по части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления").

Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до 7 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период до 5 лет или без этого, с ограничением свободы на срок до 2 лет.

В рамках расследования дела следователи изучают сведения о финансовых операциях. По данным столичного управления СК РФ, Митрошину проверят на причастность и к совершению других преступлений в экономической сфере.

Согласно информации следствия, в период с 2020 по 2022 год блогер, имея статус индивидуального предпринимателя и упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом для дохода до 150 миллионов рублей, получила средства от оказания образовательных услуг для детей и взрослых. При этом ее доход превышал верхнюю границу.

Митрошина не хотела переходить на общую систему налогообложения, чтобы ее лимит не повысился, уточнила прокуратура. Кроме того, девушка организовала поступление средств на счета трех ИП, тем самым приобретя 127 миллионов рублей, добавило ведомство. Затем Митрошина легализовала средства в целях "видимости правомерного владения, пользования и распоряжения".

