На блогера Митрошину возбудили дело о легализации денежных средств в особо крупном размере

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Саша Митрошина. Она же Матерь Бложья

Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по факту легализации денег в особо крупном размере, сообщает столичный главк СК России в телеграм-канале.

По информации следствия, блогер приобрела более 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Уклонение физлица от уплаты налогов, сборов". В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными деньгами блогер легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в Москве.

Фигурантка задержана на территории Краснодарского края. В ближайшее время ее доставят в Москву для допроса.

В свою очередь, прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела. В ведомстве уточнили, что Митрошина применяла упрощенную схему налогообложения, а доход получала от оказания услуг по дополнительному образованию детей и взрослых. Поступление денег от предпринимательской деятельности она организовала напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП.

Ранее блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин выплатил 188 миллионов рублей в пользу государства в качестве возмещения задолженности. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.

Также подозреваемой по делу стала его супруга Екатерина. Следствие считает, что Портнягины с 2018 по 2020 год не платили налоги, задолжав свыше 124 миллионов рублей. Кроме того, у них возник долг по пеням и штрафам на сумму 64 миллиона рублей.