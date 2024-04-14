Блогеру Портнягину изберут меру пресечения по делу об уклонении от налогов

Фото: телеграм-канал "Трансформатор"

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин подозревается по двум статьям УК РФ, 15 апреля ему изберут меру пресечения. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Михаил Мушаилов.

Он уточнил, что блогер подозревается по части 2 статьи 198 УК РФ ("Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере") и пункту "б" части 4 статьи 174 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере"). Он добавил, что пока не знает, какую меру пресечения суд изберет Портнягину 15 апреля.

Мушаилов отметил, что пока блогер остается задержанным.

Ранее СМИ писали, что Портнягина задержали в Ростове-на-Дону из-за расследования уголовного дела о налоговых преступлениях. Также пресса писала, что 11 апреля его жену задержали оперативники.

При этом СК РФ возбудил в отношении супружеской пары уголовное дело. По версии следователей, супруги с 2018 по 2020 год уклонялись от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. Также у них образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.

Блогер уже сообщил, что полностью возместил ущерб.