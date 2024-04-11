Блогер Портнягин и его жена возместили ущерб по делу об уклонении от налогов

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/portnyagin

Блогер Дмитрий Портнягин и его супруга, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов, полностью возместили ущерб. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в отношении супружеской пары ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 и подпункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и легализация денежных средств, полученных преступным путем").

Согласно информации следствия, с 2018 по 2020 год Портнягин и его жена уклонялись от уплаты налога на сумму свыше 124 миллионов рублей. В дальнейшем они совершили с деньгами, полученными преступным путем, финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Помимо этого, из-за неуплаты налогов у супругов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.

Также, как стало известно RT, фонд Портнягина "Большое дело" зарегистрировали в марте этого года – уже после того, как суд постановил взыскать с него долги. При этом, по данным СМИ, решение суд Наро-Фоминска вынес в январе, а проблемы с налоговой службой у блогера начались еще в октябре 2023 года. Тогда в его бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia прошли обыски, якобы связанные с неуплатой налогов.

Ранее сообщалось, что 11 апреля жену Портнягина задержали оперативники. По его словам, правоохранители приехали в его дом, офис и на дачу с обысками. Он также заявил о своем намерении 11 апреля выплатить все штрафы и пени, не дожидаясь решения суда.

