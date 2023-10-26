Полиция изъяла компьютеры и документацию из бизнес-клуба Club 500 в Москве

Фото: телеграм-канал Mash

Правоохранительные органы после обыска элитного бизнес-клуба в Москве Club 500 изъяли четыре компьютера и документацию. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник.

Как сообщает агентство, один из жителей Красногорска пожаловался сотрудникам полиции, что работники клуба, расположенного на улице Рочдельской, занимаются мошеннической деятельностью. В связи с этим на место отправилась следственно-оперативная группа. После обыска полицейские изъяли четыре компьютера и документацию Club 500.

Сейчас же, по информации источника, правоохранителями проводится проверка в отношении бизнес-клуба. При этом РИА Новости представители Club 500 сообщили, что на данный момент они работают как прежде, подтвердив также факт проведения сотрудниками полиции обыска.

На сайте Club 500 сообщается, что данная организация является международным закрытым бизнес-клубом премиального уровня. Его участниками становятся лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год. Сооснователь – бизнес-блогер, бизнесмен и автор книг "Трансформатор" Дмитрий Портнягин.

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