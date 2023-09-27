МВД проверит Викторию Боню из-за мошенничества – СМИ

МВД России начало проверку в отношении российской телеведущей Виктории Бони по факту мошенничества, сообщает Life.ru. Ей грозит до двух лет колонии за мошенничество. В полицию на нее пожаловались обиженные поклонники.

Дело в том, что блогер пообещала показать им свое лицо сразу после пластики за 1 300 рублей с каждого. Но затем планы резко поменялись. Она отказалась показывать фото пока не наберется 30 тысяч желающих. Подписчиков это не устроило. Теперь Боня заявила, что вернет деньги всем недовольным.

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