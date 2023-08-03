Телеведущая Виктория Боня обрадовалась проверке на пропаганду наркотиков

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Телеведущая и блогер Виктория Боня заявила, что рада проверке на пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

По словам телеведущей, подобные обвинения не соответствуют ее образу жизни. Боня объяснила, что не употребляет спиртные напитки, наркотические вещества, а придерживается здорового питания и спорта. Она уточнила, что не стала бы распространять деструктивную информацию.

"Очень классно, если пройдет проверочка. Если вдруг выяснится, что своими рассказами о моем опыте, когда я всегда говорю никогда не делать это там, где это запрещено законом, это будет нарушать законодательство, то, конечно же, я удалю эту информацию", – добавила блогер.

До этого столичная прокуратура организовала проверку в отношении Виктории Бони на предмет пропаганды наркотиков и психотропных веществ в интернете. Правоохранительные органы пояснили, что если прокурорам удастся выявить нарушения, то блогеру может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей. Говорилось, что проверка Бони будет идти до конца августа.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведет проверку в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на предмет пропаганды наркотиков. Против артиста было возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении.

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