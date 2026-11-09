Фон дер Ляйен заявила, что ЕС не будет обсуждать евробезопасность без перемирия на Украине

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз пока не готов переходить к обсуждению будущей архитектуры безопасности Европы. По ее словам, такой диалог возможен только после прекращения огня на Украине, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что переговоры должны проходить в подходящем формате и с участием представителей стран НАТО и Евросоюза.

"Любое серьезное обсуждение архитектуры безопасности Европы сможет состояться только после достижения перемирия на Украине и должно проходить в надлежащем формате, особенно с участием представителей стран НАТО и ЕС", – заявила фон дер Ляйен.

Ранее зять президента США Джаред Кушнер обозначил пять направлений возможных договоренностей с участием России по вопросам безопасности в Европе. Он предложил наладить постоянные консультации, сохранить надежные каналы связи на случай кризисов, повысить прозрачность военной деятельности, предусмотреть взаимные меры против эскалации и создать основу для долгосрочной стабильности в Европе.