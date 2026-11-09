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09 ноября, 23:41

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Рубио: гарантии безопасности Украине невозможно дать без согласия России

Рубио назвал условие для предоставления гарантий безопасности Украине

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Западные страны не смогут предоставить Украине гарантии безопасности без согласия России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя подготовку к предстоящим трехсторонним переговорам между Москвой, Вашингтоном и Киевом в Абу-Даби, сообщает ТАСС.

По его словам, ключевым условием завершения конфликта станет уверенность Киева в собственной безопасности после окончания боевых действий.

При этом любые договоренности должны учитывать позицию и интересы Москвы, подчеркнул Рубио

Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины запланированы на 10 и 11 ноября в Абу-Даби. Среди основных тем – гарантии безопасности после завершения конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

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