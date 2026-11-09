В Ленобласти предупредили о распространении фейков с целью посеять панику

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Власти Ленинградской области предупредили о распространении двух фейковых сообщений – о введении специального сбора с граждан и необходимости срочно уехать из региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

В первом случае в интернете появилось поддельное постановление губернатора о ежемесячных платежах с жителей на содержание социально-бытовых помещений. В администрации подчеркнули, что такой документ не готовили и не подписывали. Там также заявили, что региональный бюджет не предусматривает и не может предусматривать решений о передаче расходов на содержание социальной инфраструктуры населению.

Второй случай представляет собой смонтированное с помощью технологии дипфейк видео, в котором от имени руководства области звучит призыв покинуть регион и вывезти детей из-за якобы неготовности к новой волне атак. Подобных обращений власти не делали.

В пресс-службе назвали происходящее спланированной информационной атакой, направленной на распространение паники. Там добавили, что системы безопасности работают в штатном режиме, а ситуация находится на контроле оперативного штаба.

Информацию о фейковых материалах передали правоохранительным органам для установления авторов и распространителей. Жителей также призвали не пересылать поддельные сообщения знакомым и проверять сведения по официальным источникам.

Ранее неизвестные взломали приложение МЧС России. Через него и связанные каналы РСЧС было разослано ложное сообщение о якобы запущенных по России ядерных боеголовках, которое получили жители 33 регионов. Сотрудники ведомства отключили затронутые сервисы от Сети, удалили фейк и предупредили о взломе.

В МЧС подчеркнули, что взлом приложения не затронул основную систему оповещения, она работает штатно. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кибератаку осуществила украинская сторона.