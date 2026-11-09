Финал "Кубка сильнейших" прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финальный этап международной серии по художественной гимнастике "Кубок сильнейших" состоялся с 6 по 8 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Спортсменки разыграли медали в отдельных видах программы и определили победителей общего зачета сезона, сообщили организаторы соревнований.

В финале выступили гимнастки, прошедшие отборочные этапы в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. В индивидуальной программе среди юниорок и сениорок за награды боролись по 15 спортсменок, а в групповых упражнениях – по 12 команд в каждой возрастной категории.

Итоговые места определили по сумме рейтинговых баллов, набранных за сезон. При этом за победу в финале участницы получали 50 очков, а за первое место на отборочных этапах – 30.

Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко отметил высокий уровень участниц и значимость турнира для развития художественной гимнастики.

"Все регионы нашей страны привезли на соревнования свои сильнейшие составы, поэтому по мастерству участников эти соревнования можно сравнить с чемпионатами Европы и мира. Наши девушки продемонстрировали на нем блестящие результаты", – сказал он.

По словам Горбенко, "Кубок сильнейших", который проводят в Москве с 2022 года, стал важной частью системы подготовки и отбора гимнасток высокого уровня, а также способствует популяризации этого вида спорта в России и за ее пределами.

В отдельных видах программы по две золотые медали завоевали москвичка София Ильтерякова и представительница Санкт-Петербурга Мария Борисова. Последняя победила в упражнениях с обручем и лентой, а Ильтерякова стала лучшей в финалах с мячом и булавами.

Борисова получила серебро в упражнениях с мячом и булавами. Еще две серебряные награды в этих видах программы завоевала Ильтерякова. Бронзовые медали с обручем и булавами получила москвичка Анастасия Власенко, а в упражнении с лентой третье место заняла ростовская спортсменка Милена Щенятская. В финале с мячом бронзу завоевала представительница Белоруссии Анна Каменщикова.

В групповых упражнениях с пятью мячами победила сборная Москвы. Второе место заняла команда Омской области, третье – Нижегородской области. В программе с тремя обручами и двумя парами булав золото досталось сборной Санкт-Петербурга, серебро – Омской области, бронза – Москве.

Ранее сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира по батутной гимнастике в Нанкине. В активе российской команды шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали, еще одно золото россияне взяли в общекомандном финале с 64 очками. Второй в зачете стала сборная Белоруссии, третьей – команда Китая.