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09 ноября, 17:52

Общество

13 ноября станет самым теплым и дождливым днем недели в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пятница, 13 ноября, станет самым теплым днем текущей недели в Москве. Днем температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 8 градусов, что на 2–3 градуса выше климатической нормы. Об этом РИА Новости сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Именно этот день окажется и наиболее неблагоприятным с точки зрения погодных условий", – дополнил он.

На погоду повлияет теплый фронт циклона, который приближается с северо-запада. Также ожидаются существенные осадки, местами сильные. В основном будет идти дождь, однако ночью не исключен мокрый снег.

Кроме того, будет ветрено. Давление опустится до 737 миллиметров ртутного столба, что станет минимальным значением на этой неделе.

Ранее сообщалось, что ночь на понедельник, 9 ноября, в Москве вошла в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. На ВДНХ столбики термометров опустились только до плюс 4,1 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы. Положительная температура воздуха сохранялась на всей территории Центральной России.

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