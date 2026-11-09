09 ноября, 10:19Общество
Ночь на 9 ноября в Москве вошла в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ночь на понедельник, 9 ноября, в Москве вошла в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в телеграм-канале.
На ВДНХ столбики термометров опустились только до плюс 4,1 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы, уточнила Позднякова.
Положительная температура воздуха в эту ночь сохранялась на всей территории Центральной России, добавила специалист.
Кроме того, днем 9-го числа столбики термометров поднимутся до 7 градусов тепла, что выше климатической нормы на 3–4 градуса. Небо будет преимущественно облачным, временами возможны прояснения. Осадков не прогнозируется.
Во вторник, 10 ноября, существенных изменений в погоде также не ожидается. Ночью воздух остынет до 1–3 градусов, а днем прогреется до 3–5 градусов.
Метеорологическая зима в Москве начнется позже обычного